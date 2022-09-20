أردوغان: عمليات اليونان لإبعاد اللاجئين تحول بحر إيجه إلى مقبرة لهم

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان، اليوم الثلاثاء، بالقيام بـ"عمليات إبعاد غير قانونية ومتهورة" لقوارب المهاجرين فى بحر إيجه الذي يفصل بين البلدين الجارين.

وقال أردوغان للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن اليونان تحول بحر إيجه إلى مقبرة من خلال "إغراق قوارب الأبرياء".

وعرض الرئيس التركي صورا لما قال إنها جثتي رضيعين، وزعم أن الطفلين قتلا الأسبوع الماضي بعدما أغرق حرس السواحل اليوناني قاربهما.

ويتم اتهام اليونان على نحو متكرر بصد المهاجرين بشكل منهجي وإبعادهم إلى تركيا، بينما تزعم أثينا أنها تحمي حدودها.

يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) انحدرت حاليا إلى أدنى مستوى لها.