شويجو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد

أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن شويجو قوله في اجتماع مع نظيره الإيراني: "مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، مضيفا: "نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".

وأضاف، "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، وصول الوزير سيرجي شويجو إلى إيران، لإجراء محادثات مع قادة عسكريين، وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".