مصطفى الفقي: لم يظهر معارض يملك فرصة لمنافسة الرئيس حتى الآن

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لم يظهر أحدا من المعارضة السياسية بمصر، يملك فرصة لمنافسة الرئيس السيسي حتى الآن.

وأرجع خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، السبب في ذلك لأنه لم يجرِ الإعداد إلى إخراج كوادر تميت تربيتها حزبيا، هذا بالإضافة إلى عدم وجود تربية سياسية صالحة بالمجتمع المصري، تسمح بالدفع للحياة العامة بضخ شخصيات قادرة على المواجهة.

وأوضح أن هذا الوضع أضعف ثقة المواطنين عند وجود أكثر من مرشح، ويعتقدون بأنها مجرد مسرحية، لافتا إلى أن مهنة قيادة البلاد تحتاج إلى تدريب سياسي طويل.

وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي الذي يمكن أن يدخل في المنافسة على مقعد الرئاسة، هو تقديم أطروحات وبرامج في القضايا الموجودة بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم لمزيد من التسهيلات في قطاع التصنيع، وتسهيلات سياحية والتعلم من التجارب الناجحة في هذا القطاع بدول العالم المختلفة ومحاولة تطبيقها بمصر.

واستشهد بحزب التجمع الذي كان يمتلك برامج لها رؤية سياسية مستقبلية، في مراحل معينة من التاريخ، هذا إلى جانب ضمه لعدد كبير من الكوادر الاقتصادية والسياسية، التي تمتلك فكرا ورؤية بعدة قضايا في البلاد.