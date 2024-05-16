سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد العربي جابر، مدافع الترجي التونسي السابق، على أهمية مباراة الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء السبت القادم على ملعب رادس، بتونس في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال العربي جابر في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»:" الأهلي عندما يأتي إلى تونس لا يظهر بشكل دفاعي، ودائمًا يأتي إلى رادس من أجل الفوز".

أضاف:" الأهلي لا يلعب بـ 10 لاعبين في قلب الدفاع خلال مواجهة الترجي في رادس، بل يلعب بشكل هجومي هنا وكذلك في القاهرة".

تابع:" الجميع يعرف قوة الأهلي والجهازالفني للترجي يعلم ذلك جيدًا، وخاصة علي معلول النجم التونسي الكبير".

أتم: "الترجي مطالب بالتسجيل أمام الأهلي وعدم استقبال أي أهداف في مباراة الذهاب".