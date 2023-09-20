بروكسل تعتزم تمديد ترخيص استخدام مادة الجليفوسات القاتلة حتى 2033

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تعتزم المفوضية الأوروبية تمديد ترخيص استخدام مادة الجليفوسات القاتلة للأعشاب الضارة في الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، حتى نهاية عام 2033.

ونشرت المفوضية مسودة تشريع بشأن التمديد اليوم الأربعاء، والتي سيتم مناقشتها مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد غد الجمعة.

ومادة "جليفوسات" مثيرة للجدل، بسبب التأثير المحتمل للمبيدات الحشرية على التنوع البيولوجي ويشتبه بعض العلماء في أنها مسرطنة. وتنفي شركة "باير" المنتج الرئيسي أنها ضارة.

وينتهي التصريح الحالي لاستخدام المبيد الحشري في الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر.

وبموجب مسودة التشريع، يجب أن يخضع الاستخدام المستقبلي للجليفوسات لظروف مختلفة، بما في ذلك تدابير الحد من المخاطر.

وقد تتخذ المفوضية التي تضم ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، قرارا بشأن التمديد في منتصف أكتوبر المقبل.