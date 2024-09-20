سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن طلب البرلمان من الحكومة المثول في القبة للمساءلة على خلفية أحداث الفنيدق ليس مشكلا.





وأكد مصطفى بايتاس أن المؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة والأخيرة تمتثل.

وصرح بأن البرلمان يقوم بدوره وهذا أمر إيجابي ولا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون.

وبخصوص أحداث الفنيدق، أوضح بايتاس أن الصورة المتداولة إثر إحباط محاولة الاقتحام الجماعي للمعبر الحدودي (بين الفنيدق وسبتة) هي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة المختصة.

وأفاد بأن الموضوع مؤسف وأن الرأي العام يعرف أن الهجرة متواجدة في مختلف الدول وتتكرر في مجموعة كبيرة من البلدان.

وتابع الوزير قائلا: "ارتباطا بالموضوع (أحداث الفنيدق) يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئتهم".

وذكر أنه وفي إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا للعدالة، وتم إحباط كل المحاولات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية بلغ ما يناهز 3 آلاف شخص، منوها بالمهنية الكبيرة التي تعاملت بها السلطات في احترام تام للضوابط القانونية.

وشهد الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة لها والحدود الفاصلة مع مدينة سبتة تدفقا كبيرا لمئات المهاجرين الغير شرعيين من أجل اقتحام السياج الحدودي.