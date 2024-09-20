رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، حاملة معها وعودًا بتقديم دعم مستدام من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة خلال ما يُتوقع أن يكون شتاءً قاسيًا آخر.

ونشرت فون دير لاين صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) في محطة القطار، معلقة: "تأتي زيارتي الثامنة إلى كييف مع اقتراب موسم التدفئة، في وقت ما زالت روسيا تستهدف فيه البنية التحتية للطاقة.

" وأضافت: "سندعم أوكرانيا في جهودها الشجاعة. أتيت هنا لمناقشة دعم أوروبا، بدءًا من الاستعداد لفصل الشتاء وصولاً إلى الدفاع، والانضمام إلى مجموعة الدول السبع، والتقدم في موضوع القروض من المجموعة."

من المقرر أن تجري فون دير لاين محادثات لاحقًا اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول المساعدة في تأمين إمدادات الطاقة لأوكرانيا.

وفي تصريح سابق قبل زيارتها، قالت فون دير لاين: "سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغا إضافيًا قدره 160 مليون يورو (178 مليون دولار) لأوكرانيا، وذلك لدعم إصلاح البنية التحتية المتضررة للطاقة، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتمويل الملاجئ.

" جدير بالذكر أن روسيا قد ألحقت أضرارًا بالغة بالعديد من محطات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية. ومع هذا، تزايدت المخاوف في أوكرانيا بشأن مواجهة شتاء ثالث بالغ الصعوبة خلال الحرب التي بدأت في فبراير 2022.