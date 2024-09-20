وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: المرور على 60 منشأة صحية خلال يوم

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حملة مرور موسعة برئاسة الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبمشاركة قيادات المديرية، لتفقد المنشآت الطبية، تزامنًا مع بدء مبادرة رئيس الجمهورية "بداية".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، وتنفيذًا لخطة وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان له، إنه تم القيام بجولة ميدانية شاملة منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، وامتدت حتى مساء اليوم، لتشمل المرور على 21 مستشفى و39 منشأة رعاية أساسية بإجمالي 60 منشأة طبية، وذلك لمتابعة سير العمل داخل مستشفيات محافظة المنوفية ووحدات الرعاية الصحية الأولية في إطار التطوير.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المديرية والوزارة على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتفقد تجهيزات المستشفيات، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الجولة، على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والتشغيلية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

كما شملت توجيهاته توفير الأدوية، والاستخدام الأمثل للإمكانيات، وسرعة التواصل مع التخصصات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، وتشغيل الجراحات بالشكل الأمثل، وزيادة الإشغال، والتعامل الأمثل مع الحالات المرضية.

وتخللت الجولة مناقشات مع الكوادر الطبية والإدارية للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مما يعكس اهتمام المديرية بتعزيز بيئة العمل في المنشآت الصحية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستمرار في مثل هذه الجولات الدورية لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

شارك في الجولة: الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور محمود علي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هيثم سلامة، مدير إدارة الطوارئ، والدكتور إيهاب صبحي، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتور أحمد عرفة، مسؤول العناية المركزة بإدارة الطوارئ، والدكتور أحمد رفعت، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفرق الإشراف بالمديرية.