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في أول تعليق عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :"لقد بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، إلى 9 أشخاص.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، إن القيادي البارز في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إبراهيم عقيل، سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أحد المصدرين إن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أثناء عقدهم اجتماعاً.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لبنانية أن عقيل المعروف باسم "الحاج تحسين" خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر، ليقتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

كما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية بوجود أنباء عن مقتل محمد رضا نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بالغارة الإسرائيلية على بيروت.