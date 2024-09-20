نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئول إسرائيلي قوله إنه تم القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن عددهم نحو 20 شخصا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 9 أشخاص.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، بأن القيادي البارز في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إبراهيم عقيل، سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أحد المصدرين إن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أثناء عقدهم اجتماعاً.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لبنانية أن عقيل المعروف باسم "الحاج تحسين" خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر، ليلقى حتفه في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.