نيوكاسل يونايتد يوجه ضربة قوية إلى آمال ليفربول في لاعبه

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يخطط نادي نيوكاسل يونايتد لتوجيه ضربة قوية إلى نظيره ليفربول، بعد اهتمام الأخير بالتعاقد مع أنتوني جوردون تجم المكابيس في الفترة المقبلة.

وارتبط جوردون أكثر من مرة بإمكانية انضمامه لصفوف ليفربول آخرها في موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

وحاول ليفربول استغلال أزمة نيوكاسل يونايتد مع قواعد اللعب المالي النظيف، هذا الصيف، لحسم صفقة جوردون.

ورفض نادي نيوكاسل كافة محاولات ليفربول للتعاقد مع لاعبه بعدما نجح النادي في الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن نيوكاسل ينوي إغراء جوردون بعقد جديد مربح من الناحية المالية وذلك بمقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن جوردون سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف نيوكاسل، متفوقًا على زميله برونو جيماريش.