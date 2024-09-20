مدرب جور ماهيا: لا يهمنا الفوز أو الهزيمة ضد الأهلي

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كشف ليوناردو نيفا المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني، عن أهمية تحقيق الفوز في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وجور ماهيا في السابعة مساء غدٍ السبت بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب جور ماهيا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن مباراة السبت القادم ستكون ممتلئة بالكامل، المصريون مهووسون بكرة القدم، وستكون هذه أيضًا فرصة رائعة لنا وللاعبين للتكيف مع هذا المستوى من كرة القدم".

وأضاف: "لا يهم النتيجة؛ سواء فزنا أو خسرنا، فمثل هذه المباريات جيدة خاصة بالنسبة للاعبين لاكتساب الخبرة، وإظهار أنفسهم، لأن لدينا لاعبين رائعين في جور ماهيا، وربما يمكنهم لاحقًا الحصول على عروض كبيرة".

وأكمل: "المباراة الأولى تعرضنا لهزيمة كبيرة في نيروبي، لكن الأهداف التي استقبلناها كانت كلها أخطاء، صنع الأهلي ثلاثة أهداف كلها من أخطاء".

وأنهى: "نحن نستخدم هذه البطولة لتزويد اللاعبين بالخبرة حول كيفية التعامل مع هذا المستوى".