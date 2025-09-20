صحيفة لو فيجارو: داعش يدعو إلى تنفيذ هجمات ذئاب منفردة في فرنسا ردا على حرب غزة

سلطت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية الضوء على دعوة تنظيم داعش الارهابي إلى تنفيذ هجمات "ذئاب منفردة" في فرنسا ردا على حرب غزة، محذرة من هجمات إرهابية علي فرنسا رغم الموقف الفرنسي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة في تقرير تحت عنوان "داعش يدعو إلى تنفيذ هجمات "ذئاب منفردة" في فرنسا ردا على حرب غزة" إنها اطلعت على العدد الأخير بالكامل من مجلة النّبأ الناطقة بالعربية الصادرة عن تنظيم (داعش) الإرهابي وأضافت أن الوثيقة تدعو صراحةً "المسلمين التوحيديين" إلى "القتل بكل الوسائل" بحق "المسيحيين واليهود" في فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المنشور الدعائي المشين سيتطلب من السلطات تفكيكه وتحليله تفصيلاً في إطار جهود الأمن لمتابعة التهديدات الارهابية المحتملة علي الأراضي الفرنسية.

وقالت "لوفيجارو" إنه على الرغم من انهيار "خلافة" التنظيم الإقليمية، تواصل عناصر داعش، المنتشرين الآن على نطاق أوسع وبشكل مشتت، حملاتهم الدعائية والتعبوية بهدف استقطاب وتجنيد أكبر عدد ممكن من المسلمين حول العالم.

وقالت الصحيفة إن المؤيدين الإرهابيين يكثفون من ترويج محتوى متنوع عبر شبكات التواصل: صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، "مواعظ" دينية، ومقاطع فيديو تقتبس أساليب ألعاب الفيديو.

كما يديرون قنوات نقاش واسعة على تطبيقات التراسل المشفَّرة مثل تليجرام وRocketChat وGemspace، وينشرون مجلات ووسائط إلكترونية مؤيدة للتنظيم ومترجمة إلى عدة لغات، وفقاً للصحيفة الفرنسية.

وأضافت لوفيجارو أن الفئة المستهدفة الأبرز في حملات الاستقطاب هذه هم الشبان المسلمون الغربيون، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية الاعلامية تندرج في إطار محاولات متواصلة لإعادة إنتاج خطاب التطرف بغية إغراء الفئات المعرضة للتأثر.