تحليل: فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو تخسر أمام المنافسين العالميين

واصلت أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا خسارة حصتها السوقية أمام المنافسين العالميين في النصف الأول من العام، وفقا لـ تحليل أجرته شركة الاستشارات "إي واي".

وانخفض إجمالي الإيرادات المجمعة لشركات فولكس فاجن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو إلى نحو 284 مليار يورو (325 مليار دولار) - بـ انخفاض بنسبة 9ر2% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته "إي واي".

وفي المقابل، سجلت مجموعات السيارات العالمية الأخرى -البالغ عددها 19 مجموعة والتي شملها تحليل "إي واي"- زيادة في إيراداتها بنسبة 3.6%.

ووفقا للبيانات، فإن هذا يمثل الانخفاض الثالث على التوالي في إيرادات النصف الأول لمصنعي السيارات الألمان.

وتتضح هذه الفجوة بشكل أكبر عند النظر إلى ترتيب الشركات؛ فوفقاً لـ "إي واي"، سجلت 15 شركة سيارات زيادة في الإيرادات، بينما جاءت المجموعات الألمانية الثلاث في المراكز 16 و17 و19. وقد حققت شركة "تسلا" أقوى معدل نمو، تلتها شركتا "سوزوكي" و"جيلي".

كما ينعكس ضعف صناعة السيارات الألمانية في الأرباح أيضا: فقد انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب لشركات تصنيع السيارات الألمانية بنسبة 19% لتصل إلى 13 مليار يورو في النصف الأول من العام.