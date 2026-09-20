دعوى قضائية: شركات كبرى أبرمت اتفاقا لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي

تزعم دعوى قضائية جديدة أن شركات أنثروبيك وأوبن إيه آي وسبيس إكس إيه آي وجوجل أبرمت اتفاقا غير قانوني لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في كل منها.

وتشير الدعوى القضائية، التي رفعت يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة شمال كاليفورنيا، إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عندما وافقت على تنسيق جهود الإبطاء، وأن القيام بذلك من شأنه أن يقلل من القيمة التي يحصل عليها المستهلكون مقابل اشتراكات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وتدفع الدعوى بأن التنسيق جرى بشكل كبير في 12 سبتمبر ، عندما نشر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، مقالا يحث فيه على التعاون على مستوى القطاع لإبطاء التقدم لصالح تعزيز تدابير السلامة. وفي اليوم نفسه، رد كل من الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لسبيس إكس إيه آي إيلون ماسك، والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة جوجل ديبمايند، ديميس هاسابيس، علنا بالموافقة على مقترحات أمودي.

لكن الدعوى تزعم أيضا أن التنسيق بدأ يتشكل قبل ذلك بأشهر. وتشير إلى بيان صدر في يوليو 2026 وقعه موظفون رفيعو المستوى من العديد من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة أعربوا فيه عن إدراكهم لـ "الضغط التنافسي الشديد لعدم إبطاء" التطوير بشكل أحادي الجانب. ودعا ذلك البيان الحكومة إلى دعم جهد عالمي لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المؤتمت.