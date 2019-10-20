أول بيان رسمي من أتلتيكو مدريد بشأن إصابة جواو فيليكس

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بيانا رسميا، بشأن مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس الذي خرج من الملعب مصابا في مباراة فريقه أمام مواطنه فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وتعادل «الروخي بلانكوس» مع الفريق «الأندلسي» إيجابا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأول السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من «الليجا».

وأصيب فيليكس الذي يعتبر أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد في قبل انتهاء اللقاء بنحو عشر دقائق، ليضطر فريقه إلى استكمال اللعب بعشرة لاعبين فقط، بعد استنفاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق كافة تغييراته الثلاثة.

ومع اقتراب المباراة التي سيستضيف فيها أتلتيكو مدريد نظيره الألماني باير ليفركوزن الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج» والمقررة بعد الثلاثاء المقبل، قد تعني إصابة فيليكس أن يغيب اللاعب عن المباراة المقبلة، لكن يتعين عليه أولا الخضوع لفحوصات طبية من أجل الوقوف على شدة الإصابة.

وقال النادي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» في معرض تعقيبه على درجة إصابة فيليكس: «خرج جواو فيليكس مصابا بسبب التواء قوي في الكاحل الأيمن».

وأضافت التغريدة: «سيخضع لفحوصات بعد فترة وجيزة».

وتعادل أتلتيكو مدريد اليوم هو الثالث على التوالي له، حيث لم يذق طعم الفوز على الصعيد المحلي منذ فوزه على مضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين في الـ 25 من سبتمبر الماضي، وسقط في فخ التعادل منذ حينها أمام جاره ريال مدريد وبلد الوليد سلبا.