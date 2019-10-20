«إمبير» الأمريكية تطرح مجموعة جديدة من الأقداح الذكية بأسعار أعلى

طرحت شركة "إمبير" الأمريكية التي طورت أول أقداح شراب ذكية في العالم مجموعة جديدة من الأقداح للعام الحالي تتضمن "قدح السفر "ترافيل مج" بسعر 179 دولار إلى جانب القدح الذكي القديم بسعر 129 دولار، حيث يتضمن الجيل الجديد العديد من التحسينات منها زيادة عمر البطارية، وتخفيض حجم قاعدة القدح ، وزيادة الحجم لاستيعاب كمية أكبر من المشروبات.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه حتى مع هذه التحسينات ستظل أقداح "إمبير" الذكية أغلى من المقبول، مشيرا إلى أنه حتى الأجيال السابقة من أقداح "إمبير" الذكية لم تكن رخيصة حيث كان سعرها يتراوح بين 79 و149 دولار، ثم جاءت المجموعة الأحدث منها أغلى سعرا، أنه لا يمكن لعشاق القهوة مقاومة جاذبية أقداح "إمبير"

يذكر أن القدح الذكي يتصل بالهاتف الذكي للمستخدم من خلال تقنية بلوتوث حيث يستطيع التحكم في درجة حرارة المشروب وفقا لتفضيلات المستخدم، وبمجرد وصول الكوب إلى الدرجة المطلوبة فإنه يحافظ عليها لمدة 8 ساعات دون أن تفقد سخونتها طوال هذه الفترة.

ويعتمد القدح الذكي على وجود وحدات استشعار حراري ، متصلة بالمعالج الحراري في الأسفل من الكوب، حيث تخبر المستشعرات هذا المعالج المصغر بما يجب أن يقوم به، من الحفاظ على درجة الحرارة.

وتصل سعة قدح "أمبير" الذي يباع بسعر 129 دولارا إلى 14 أوقية، في حين تصل سعة الفئة الأقل حجما والتي تباع بسعر 99 دولار إلى 10 أوقيات. وتشبه هذه الأقداح، من حيث الشكل والملمس الأقداح التقليدية المصنوعة من السيراميك التقليدي، كما تأتي مظللة باللونين الأبيض والأسود، ويمكن شراء قدح مطلي بالنحاس عند إضافة 10 دولارات للسعر.