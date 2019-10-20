7.8 مليار جنيه تمويل عقارى.. و58 مليار جنيه قروضا شخصية



بلغت محفظة التجزئة المصرفية لدى البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ نحو 81.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، تبعا لتصريحات علاء فاروق ــ الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك.



وحقق البنك الحكومى نموا بـ 60% فى محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 72 مليار جنيه فى يونيه 2019، مقابل 45 مليار جنيه فى يونيه 2018.



أضاف فاروق أن «الأهلى المصرى» قام بتوفير تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بحوالى 7.5 مليار جنيه من اجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك التى تبلغ 7.8 مليار جنيه.



وتستحوذ القروض الشخصية على الحصة الاكبر من محفظة التجزئة المصرفية للافراد، بإجمالى 58 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، تبعا لتصريحات فاروق، مشيرا إلى ان محفظة البطاقات الائتمانية بلغت 5.4 مليار جنيه.



وأكد فاروق أن البنك الأهلى حريص على جذب شرائح جديدة من العملاء، لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفى، وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات التى يوجد لديها الرغبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التى يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة؛ لذلك قام البنك الأهلى، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية EــFinance بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، منها القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والإسكندرية، وطنطا؛ لتوعية الطلاب وسداد المصروفات الدراسية، كما يتم التركيز على إصدار البطاقات المدفوعة مقدما لطلبة الجامعات ولقد بلغ عدد البطاقات المصدرة لطلبة الجامعات مليون بطاقة.



اضاف ان البنك يستهدف بشكل أساسى التركيز على تعزيز الشمول المالى من خلال إضافة خدمات الكترونية والعمل على تعميق ثقافة البطاقات البلاستيكية لديهم، إلى جانب نشر ماكينات الـ POS نقاط البيع الإلكترونية ومحافظ الفون كاش، والتوسع فى خدمات الإنترنت البنكى.