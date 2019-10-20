الري: المياه التي تم ضخها بترعة الشيخ جابر ذات نوعية جيدة

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن المياه التي تم ضخها بترعة الشيخ جابر، مياه صرف زراعي مناسبة وذات نوعية جيدة، بوجود نسبة خلط مع بعض المياه الحلوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس السبت، أن المياه الموجودة صالحة للزراعة، وأن نسبة الأملاح بها تأتي بالنسب المطلوبة، لافتًا إلى زيادة الحصة خلال الفترات القادمة، بعد الانتهاء من أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي، تقوم بضخ حوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم، على حد ذكره.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، في إطار مشروع تنمية سيناء، تسعى لتوفير المصادر المائية المختلفة بالمحافظة؛ تعتمد على جزء من المياه المعالجة المناسبة، وجزء من المياه المحلاة، والمياه الجوفية، وحصاد الأمطار أو السيول الموجودة.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان لها اليوم السبت، إنه تم تدول معلومات مغلوطة في بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع بخصوص ضخ مياه النيل في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير مصادر مائية من المياه الجوفية ومن مياه البحر المحلاة وسدود حصاد الأمطار والمياه المعالجة والتي يتم إعادة استخدامها.