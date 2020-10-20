بيراميدز يضرب موعدا مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

خطف فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل لا شئ في اللقاء الذي استضافه ستاد محمد الخامس.

وسجل أهداف فوز بيراميدز كل من ابراهيم حسن في الدقيقة 74 وبعدها بدقيقة واحدة نجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثاني ليؤكد تأهل بيراميدز للمباراة النهائية، كما الغت تقنية الفيديو ركلة جزاء لبيراميدز احتلها الحكم الاثيوبي بعدما تم عركلة تراوري داخل منطقة الجزاء ولكنها تم إلغاءها من حكم الفار.

وطوال شوطي المباراة حاول لاعبو حوريا أن يهددوا مرمى بيراميدز إلا أن خط الدفاع والمهدي سليمان كانوا بالمرصاد.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية .