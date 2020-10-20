آلاف الكولومبيين الأصليين يشاركون في مسيرة ضد العنف في بوجوتا

ذكرت تقارير تلفزيونية أن نحو ثمانية آلاف من السكان الأصليين في كولومبيا ومتظاهرين آخرين نظموا مسيرة يوم الاثنين ( بالتوقيت المحلي) في وسط بوجوتا للضغط على الحكومة لوضع حد للعنف المتصاعد في مناطقهم الأصلية.

وقالت متظاهرة شابة للبرنامج الإخباري " نوتيسنترو 1سي إم" " مناطقنا تشهد مذابح مستمرة، والجماعات المسلحة موجودة. ومناطقنا لا يمكن أن تتحملها أكثر من ذلك".

والمشاركون في "مينجا" - وهي كلمة أصلية تشير إلى جهد مشترك من أجل الصالح العام – قدموا من منطقة جنوب غرب البلاد التي تعاني من العنف.

وتجمع معظم المشاركين في البداية بمدينة كالي، واستغرق الأمر منهم أربعة أيام للسفر في حافلات إلى بوجوتا، حيث وصلوا يوم الأحد.

وسعى المحتجون للقاء الرئيس إيفان دوكي الذي رفض في البداية. وذكرت قناة" كاراكول" أن دوكي قال يوم الاثنين إن حكومته ما زالت منفتحة على الحوار مع السكان الأصليين.

وقُتل حوالي 1000 من قادة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والبيئة في كولومبيا منذ أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع ما كان يسمى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2016 ، وفقا لمنظمة المراقبة (إنديباز).

كما أفادت إنديباز عن وقوع أكثر من 65 مذبحة - تم تعريفها على أنها قتل ثلاثة أشخاص على الأقل - في كولومبيا حتى الآن هذا العام.

وتنسب الحكومة أعمال العنف إلى حرب العصابات والجماعات الإجرامية التي ظلت نشطة بعد تسريح معظم مقاتلي فارك.

كما دافع المتظاهرون عن حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي في أراضيهم.

وخاطبت عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز المتظاهرين في ساحة بوليفار بوسط العاصمة، وشكرتهم على إرثهم الثقافي ودعت دوكي إلى "الاستماع" إليهم.

ويبلغ عدد سكان كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية 50 مليون نسمة، ومن بينهم حوالي 9ر1 مليون شخص يُعرفون بأنهم أعضاء في 115 مجموعة من السكان الأصليين.