تسبب تراجع حركة الطيران خلال أزمة كورونا في تسجيل شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران لخسائر كبيرة حتى خلال فصل الصيف المنصرم.

وأعلنت أكبر شركة طيران ألمانية اليوم الثلاثاء على نحو مفاجئ أن خسائرها المعدلة قبل احتساب الضرائب والفوائد (خسائر التشغيل) في الربع الثالث بلغت 26ر1 مليار يورو وذلك على الرغم من توسيع نطاق عروضها للطيران في يوليو وأغسطس الماضيين.

وكانت الشركة، التي أنقذتها الدولة الألمانية من الانهيار، سجلت خسائر بقيمة 7ر1 مليار يورو في الربع الثاني.

وبفضل المساعدات الحكومية، أعربت الإدارة عن تفاؤلها حيال قدرة المجموعة على تحمل المزيد من الأعباء الناجمة عن جائحة كورونا.

وكانت البيانات الصادرة عن لوفتهانزا، أفادت بأن السيولة التي لدى المجموعة بلغت 1ر10 مليار يورو في نهاية سبتمبر الماضي.