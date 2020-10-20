برشلونة يقسو على فرنسفاروش بخماسية في مستهل حملته بدوري أبطال أوروبا

استهل فريق برشلونة حملته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فريق فيرنكفاروش المجري 5 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة، والتي شهدت فوز يوفنتوس على دينامو كييف 2 / صفر.

وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وأنسوماني فاتي في الدقيقة 42 وفيليب كوتينيو في الدقيقة 52 وبيدرو لوبيز في الدقيقة 83 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 89، فيما سجل هدف فيرنكفاروش ايهور كهارتاين في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في الدقيقة 68.