المملكة المتحدة: 241 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس "كورونا المستجد" على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغت الزيادة اليومية في عدد الوفيات أعلى مستوياتها منذ أكثر منذ أربعة أشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد سجلت سلطات الصحة 21 ألفا و331 إصابة بالفيروس حتى التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 762 ألفا و542 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و967 حالة، بعد تسجيل 241 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ الخامس من يونيو الماضي.