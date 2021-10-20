وفاة أحد أقدم رهبان دير سانت كاترين بعد معاناة من المرض

أعلن دير سانت كاترين، اليوم الأربعاء، وفاة الراهب ياني التريس، أحد أقدم رهبان دير سانت، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وجارٍ نقل جثمان الراهب من القاهرة عبر سيارة نقل الموتى؛ لدفنه في مقابر الدير، وسوف يتم إجراء مراسم الدفن فور وصول الجثمان للدير.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إنه من المقرر أن يترأس مطران الديرة صلاة التجنيز على الراهب داخل كنيسة الدير.

ونعى رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، المتوفي وقدم خالص التعازي لمطران دير سانت كاترين ورئيس أساقفة سيناء الأنبا ديمتري ديميانوس، وجميع رهبان بالدير، مشيرًا إلى أن الراهب ياني التريس، كان يتمتع بحسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين وأهالي مدينة سانت كاترين، وكان يعمل بالدير منذ نحو40 عامًا.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تعد هذه هي حالة الوفاة الثانية بين رهبان الدير، حيث توفي الأب بافلو السينائي، خلال الشهر.

كما حرص بدو قبيلة الجبالية، من حراس دير سانت كاترين، على نعي الراهب "ياني التريس"، وتقديم التعزية لمطران دير سانت كاترين، وجميع رهبان بالدير.