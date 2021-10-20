أقام قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، احتفالية كبرى بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وشهد الحفل الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، وأحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وفريق عمل إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشيخ عبد الرحيم المغازي، مفتش وزارة الأوقاف بشرم الشيخ.

وقال أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الحفل استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتضمنت فقرات الحفل عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية، والأناشيد الدينية، تدريب الفنان سعيد فيضان، وكان يتخلل هذه الفقرات قصائد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأوضح مدير فرع ثقافة جنوب سيناء في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحفل تضمن أيضًا كلمة باللغة الفرنسية عن السيرة النبوية للشيخ محمد رجب، إمام مسجد الصحابة، تحدث فيها عن سيرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وكيف كان يحتفل بذكري مولده، وطريقة معاملته مع زوجاته، وأعقبه فقرة شعرية قدمت خلالها الشاعرة انجي سعيد قصيدتها بعنوان "أبا القاسم"، تلاها قصيدة "أم الشهيد" ثم قدم فضيلة الشيخ محمود المشد، ابتهال في حب النبي.