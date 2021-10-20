 قتلى وجرحى في تفجير حافلة للجيش السوري وسط العاصمة دمشق - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

قتلى وجرحى في تفجير حافلة للجيش السوري وسط العاصمة دمشق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 7:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 7:36 ص

سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية في تفجير حافلة تقلهم وسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "خمسة عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم حالات حرجة خلال تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة تقلهم عند جسر الرئيس في منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق".

وأكدت المصادر :"احترقت الحافلة بالكامل وتعرضت بعض السيارات لأضرار خلال تواجدها بالمكان" ، وأن "وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بدمشق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك