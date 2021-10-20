قتلى وجرحى في تفجير حافلة للجيش السوري وسط العاصمة دمشق

سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية في تفجير حافلة تقلهم وسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "خمسة عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم حالات حرجة خلال تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة تقلهم عند جسر الرئيس في منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق".

وأكدت المصادر :"احترقت الحافلة بالكامل وتعرضت بعض السيارات لأضرار خلال تواجدها بالمكان" ، وأن "وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بدمشق".