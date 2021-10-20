مانشستر سيتي يصدر بيانا بعد الاعتداء على أحد مشجعيه في بلجيكا

عبر مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عن صدمته وحزنه البالغ بعد تقارير عن تعرض أحد مشجعيه لهجوم في بلجيكا، عقب الفوز 5-1 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مشجعا لبطل الدوري الإنجليزي، يقيم في بلجيكا، نقل إلى العناية الفائقة بعد تعرضه لهجوم في مرأب سيارات في درونجن بعد انتهاء المباراة.

وقال سيتي في بيان "نعمل حاليا عن كثب مع كلوب بروج والسلطات البلجيكية والإنجليزية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث، كل مشاعر الدعم والمساندة لعائلة وأصدقاء هذا المشجع المقيم في بلجيكا والذي لا يزال في المستشفى".

وأكد بروج في بيان منفصل أن النادي "أصيب بالصدمة والفزع، بعد علمه بالحادث".

وأضاف "يرفض كلوب بروج بشدة أي سلوك إجرامي داخل الملعب أو خارجه".