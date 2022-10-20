حزب «فورتسا إيطاليا»: نقف مع الناتو ونعارض الغزو الروسي لأوكرانيا

قال المنسق العام لحزب "فورتسا إيطاليا" أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، إن الحزب وزعيمه سيلفيو برلسكوني يقفان بقوة خلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويعارضان الغزو الروسي لأوكرانيا.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن تصريحات تاجاني جاءت خلال قمة حزب الشعب الأوروبي قبل انعقاد المجلس الأوروبي.



وتسبب برلسكوني في حدوث ضجة بعد نشر تسجيل صوتي قال فيه، لنواب حزبه، إنه عاود التواصل مع صديقه القديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تبادل الهدايا والخطابات "اللطيفة"، وأشار إلى أن تحركات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أجبرت موسكو على غزو جارتها.



وقال تاجاني: "أنا هنا لأؤكد، مجددا، أن موقف حزبي، وموقفي الشخصي، وموقف رئيس الحزب مع الناتو تماما، ولصالح علاقات عبر الأطلسي، ولصالح أوروبا، وضد الغزو الروسي غير المقبول لأوكرانيا".



وكان من المتوقع تعيين تاجاني وزيرا للخارجية في الحكومة المقبلة التي من المحتمل أن ترأسها جورجيا ميلوني، لكن أحزابا معارضة دعت إلى عدم منحه المنصب عقب تصريحات زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" بشأن الحرب في أوكرانيا.