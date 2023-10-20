العفو الدولية: القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين

قالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة، أن هناك عائلات بأكملها استشهدت في غزة بقصف إسرائيلي وهي أدلة دامغة على جرائم حرب، حسبما ذكرت فضائية "الجزيرة".

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية.

وأشارت إلى انتهاك إسرائيل، القانون الإنساني الدولي من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، قائلة إن الحصار الإسرائيلي غير القانوني، حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني.