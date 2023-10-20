المدير الرياضي لليفركوزن: فريقنا لن يتعرض للانهيار هذا الموسم

أكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني ثقته في أن فريقه متصدر البوندسليجا، لن ينهار هذا الموسم رغم الصعوبات التي تعرض لها في المواسم السابقة.

وقال رولفس في مقابلة مع صحيفة "كولنر شتات انتسايجر" اليوم الجمعة: "اللاعبون مستعدون للعمل بشكل قوي، في العام الماضي لم يكن بمقدوري أن أقول ذلك عنهم جميعا".

ولا يرى ليفركوزن مشكلة في أن مدربه الإسباني تشابي ألونسو يجذب قدرا كبيرا من الاهتمام لنفسه، نظرا لأنه حقق العديد من النجاحات خلال مسيرته كلاعب، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وأشار رولفس "إذا نجحنا، سيكون هناك قدر كاف من التقدير للجميع".

وأكد رولفس أنه لا توجد ترتيبات مسبقة بشأن انتقال تشابي إلى ريال مدريد إذا تلقى عرضا من النادي الاسباني.

وأوضح "لقد جدد عقده للتو، لقد انتقل من إسبانيا إلى ألمانيا مع عائلته، لا تفعل ذلك إذا كنت ستبقى فقط لمدة ستة أشهر أو عام".