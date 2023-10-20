مسئول حكومي: استشهاد 352 فلسطينيا في غارات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة الماضية

أفاد مسئول حكومي فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد 352 فلسطينيا في غارات إسرائيل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن آخر حصيلة رسمية لإجمالي الشهداء منذ السابع من الشهر الجاري هي 4137 قتيلا وأكثر من 13 ألف مصاب و1400 بلاغ عن مفقودين.



وذكر معروف، أن 5500 مبنى سكنياً دمرتها غارات إسرائيل كلياً، تضم 14200 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 133370 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10127 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.



وأوضح أن 62 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرت فيما تعرضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة، لافتا إلى تدمير الغارات الإسرائيلية عدة أبراج سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع.