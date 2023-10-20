يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عند السادسة مساء اليوم اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في بداية رحلته بمسابقة الأربعة مليون دولار مكافأة البطل الذي سيتوج بلقب النسخة الأولى من البطولة المستحدثة الجديدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمدعومة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشهد النسخة الأولى لمسابقة الدوري الافريقي مشاركة 8 فرق وهي الأهلي بطل أفريقيا و الترجي التونسي والوداد المغربي وانيمبا النيجيري و صن داونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وأخيرا مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن يسبق لقاء الأهلي ومضيفه سيمبا حفلا غنائي واستعراضات على ملعب المباراة في ظل الأنباء التي ترددت حول حضور شخصيات رياضية دولية وأفريقية على مستوى عال.

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه مارسيل كولر بحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

الأهلي بدأ الاستعدادات جيدا للمباراة بعد انتهاء لقائه أمام الاسماعيلي في الدوري المحلي، حيث منح كولر اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام لالتقاط الأنفاس قبل البدء في التدريبات وسط غياب 11 لاعبا للمشاركة مع منتخب بلادهم في الأجندة الدولية بخلاف الاصابات التي تضرب الفريق.

ورفض كولر خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف خوفا من الإرهاق أو تعرض اللاعبين للإصابة.

كولر عقد أكثر من محاضرة مع اللاعبين وأكد على أهمية المرحلة المقبلة وأن البطولة القارية هامة بالنسبة للفريق والنادي والجماهي، وطالب اللاعبين بتحقيق نتيجة ايجابية أمام سيمبا مؤكدا أن الفريق التنزاني خصم لا يستهان به على ملعبه ووسط جماهيره في ظل الاهتمام الغير مسبوق بالمباراة التي وصفها الإعلام التنزاني بأنها مباراة القرن.

وأضاف مدرب الأهلي أن الفريق يحتاج لتحقيق لقب البطولة خاصة وأنها النسخة الأولى رغم صعوبة المنافسين وضغط المباريات إلا أنه يثق في قدرات لاعبيه.

ومن المقرر أن يعتمد المدرب السويسري على القوة الضاربة في التشكيلة التي سيخوض بها الأهلي اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم الدبيس و أليوم ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة و بيرسي تاو وحسين الشحات (رضا سليم) و محمود كهربا.

و طلب كولر من اللاعبين التركيز في الملعب خاصة في الجزء الهجومي وضرورة إنهاء الهجمات بشكل نموذجي والتركيز أمام المرمى في ظل وجود عدد كبير من الفرص السهلة التي يهدرها لاعبو الأحمر في المباريات الماضية، خاصة وأن مثل هذه المباريات تلعب على التفاصيل الصغيرة.

كما حذر خط الدفاع من التهاون أو التكاسل في تشتيت هجمات المنافس أو ابقاء الكرة لفترات طويلة داخل منطقة جزاء الأهلي خوفا من الأخطاء التي قد تكلف الفريق كثيرا.

على الجانب الآخر رصدت إدارة نادي سيمبا مكافأت خاصة للاعبي الفريق من أجل الاطاحة بالأهلي من البطولة القارية.

وخلصت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن على زيارة تدريبات فريق سيمبا ووعدت اللاعبين بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين شلن تنزاني لكل هدف يدخل في مرمى النادي الأهلي.

كان نادي سيمبا قد أعلن نفاذ تذاكر المباراة المرتقبة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير وحرصهم على مساندة الفريق من المدرجات أمام بطل أفريقيا واستعاد فريق سيمبا خدمات كلا من لويس ميكيسوني بالإضافة إلى حارسه ايشي مانولا بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويسعى الفريق التنزاني إلى تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب حتى يسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة.

تاريخيا تحمل مباراة اليوم رقم 5 بين الفريقين حيث تقابل الأهلي وسيمبا 4 مرات من قبل في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في الفوز مباراتين فيما حقق سيمبا الانتصار في مثلهما، سجل لاعبو النادي الأهلي 6 أهداف مقابل هدفين سجلهما لاعبو سيمبا.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء لطاقم تحكيم بقيادة الموريتاني داحان بيدة "حكم الساحة".