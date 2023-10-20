بوتين يزور مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بعد عودته من بكين

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في أعقاب عودته من المحادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج في بكين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله إنه تم إبلاغ بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا، من قبل رئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، في مقر المنطقة العسكرية في روستوف-أون-دون، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ونشرت وسائل إعلام رسمية روسية أيضا مقطع فيديو على تليجرام، لبوتين وهو يصل إلى المدينة لحضور الاجتماع مع جيراسيموف .

ولم يكشف الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية عن المزيد من التفاصيل.

والتقى بوتين مع قائد الأركان العامة، بعد تقارير بأن القوات الأوكرانية عبرت نهر "دنيبرو" في منطقة "خيرسون" الجنوبية وتقدمت نحو الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وكان بوتين شارك في المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، الذي عقد في الصين ، يومي 17 و18 أكتوبر وشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني، زار روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي، والتقى نظيره الروسي، وناقشا الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة السلام الصينية الأخيرة بشأن أوكرانيا من بين قضايا أخرى.