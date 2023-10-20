النحاس يوضح حلول كولر للتغلب على أزمة غياب معلول

أوضح عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، حلول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للتغلب على أزمة غياب التونسي علي معلول بسبب ظروف السفر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية، إن غياب معلول كان قريباً حتى لو التحق بالبعثة؛ بسبب طول رحلة السفر من اليابان إلى تنزانيا.

وأشار إلى أن هناك 3 حلول أمام كولر لقيادة الجبهة اليسى على رأسها خالد عبد الفتاح الذي يملك الخبرات، بجانب الواعد كريم الدبيس، وأيضاً أحمد نبيل (كوكا) لاعب الوسط الذي يجيد دور الظهير الأيسر.