سفير فلسطيني عن مخطط التهجير من غزة: الناس تُذبح في بيوتهم ولم يغادروا

قال السفير حسام زملط سفير فلسطين لدى بريطانيا، إنّ مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو مشروع إسرائيلي يعود لسنوات طويلة.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذا المخطط لن يتم تمريره، كما أنه لن تتكرر نكبة 1948.



وشدد على أن الفلسطينيين لن يغادروا أراضيهم، متابعا: «الناس تُذبح الآن في بيوتهم ولم يغادروا.. إذا كان الخيار بين الموت والخروج فقد اختاروا الموت".



وأكد أن موقف مصر تجاه مخطط تهجير الفلسطينيين اتسم بالوضوح، وكذا أيضا موقف الدول العربية الأخرى.



ونبه بأن إسرائيل تريد كل أراضي فلسطين بدون سكانها، محذرا من أصوات إسرائيلية باتت تدعو حاليا للتوسع صوب الأراضي الأردنية.



ونعت إسرائيل بأنها دولة توسيعة واستعمارية، محذرا من أنها تمثل الخطر الوحيد على أمن الشعوب العربية.