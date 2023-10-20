 مالطا تعلن حظر تأجير الدراجات الكهربائية اعتبارا من بداية مارس - بوابة الشروق
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مالطا تعلن حظر تأجير الدراجات الكهربائية اعتبارا من بداية مارس

فاليتا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 1:45 م

قررت مالطا حظر تأجير الدراجات الكهربائية (السكوتر) اعتبارا من مطلع مارس المقبل، وأرجعت الحكومة السبب في هذا القرار إلى الازعاج الذي تسببه هذه الدراجات.

وأثارت الخطوة المفاجئة التي أعلنت في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس انتقادات من أنصار حلول النقل البديلة، لكنها قوبلت بترحيب رئيس بلدية بلدة سليما الأكثر كثافة سكانية في مالطا.

ولم يعلق ممثلو شركتي تأجير الدراجات الكهربائية الرئيسيتين في البلاد، "بولت" و"بيرد"، على القرار على الفور.

وبينما سيتم حظر تأجير السكوتر الكهربائي، سيظل مسموحا للسكان بامتلاك دراجاتهم الخاصة واستخدامها.

وأشارت وزارة النقل المالطية إلى أنه تم اتخاذ القرار بهدف "التقليل من إزعاج المجتمعات والأشخاص".

ويأتي قرار مالطا بعد قرار مماثل تم اتخاذه في باريس في أبريل.


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