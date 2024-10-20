برشلونة يهزم إشبيلية ويعزز صدارته للدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

حقق برشلونة انتصارًا جديدًا في بطولة الدوري الإسباني، بفوز عريض على حسابه ضيفه إشبيليه بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا».

تقدم برشلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء نفذها باتقان روبرت ليفاندوفسكي، وفي الدقيقة 28 ضاعف بيدري النتيجة للفريق الكتالوني بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ثم عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 39 وسجل الهدف الثالث لبرشلونة بعد لمسة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني لجأ برشلونة لإراحة اللاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة، ودفع بعدد من البدلاء، ونجح بابلو توري، الذي شارك في الدقيقة 76، في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 82.

وفي غفلة من دفاعات برشلونة نجح ستانيس إيدومبو موزامبو من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريق إشبيلية في الدقيقة 87.

ولم يتأخر الرد الكتالوني كثيرًا، وبعد دقيقة واحدة عاد بابلو توري وسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 88 من عمر المباراة، من ركلة حرة خادعت حارس مرمى إشبيلة وسكنت الشباك.

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده للنقطة 27، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، غريمه التقليدي، قبل مباراة الفريقين السبت المقبل، فيما تجمد رصيد إشبيليه عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.