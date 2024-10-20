وزير الخارجية الأردني يبحث في سوريا الأوضاع في المنطقة

نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول جهود حل الأزمة السورية.

وذكرت قناة المملكة الأردنية، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السوري الوزير الصفدي، الذي ينقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعددا من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.

ووصل الصفدي، اليوم، إلى دمشق في زيارة رسمية حيث أجرى مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

ووفق القناة، ركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.