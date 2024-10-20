 رئيس الوزراء السلوفاكي: الغرب يتحمل جزءا من المسئولية عن استمرار الحرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء السلوفاكي: الغرب يتحمل جزءا من المسئولية عن استمرار الحرب أوكرانيا

براتيسلافا (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:59 م

أشار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إلى أن الغرب يتحمل جزءا من المسئولية عن استمرار غياب السلام في أوكرانيا.

وقال فيكو الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلوفاكي لقناة تي ايه 3 الإخبارية، اليوم الأحد: "هذه حرب بدأت بانتهاك روسيا للقانون الدولي. لكن الغرب يدعم، الآن، استمرار الحرب لتركيع روسيا".

ويعتبر فيكو اليساري الشعبوي أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي طالب خلالها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خطيرة، مؤكدا: "ليس من الجيد قبول أوكرانيا في الناتو، لأن ذلك سيشكل تهديدا للعالم أجمع. بدلا من ذلك يجب على أوكرانيا أن تظل محايدة وتتلقى ضمانات أمنية مقابل ذلك."

وحذر فيكو من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد يؤدي بشكل مباشر إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.


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