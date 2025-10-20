شارك عشرات آلاف اليمنيين بصنعاء، الاثنين، في تشييع جثمان قائد أركان قوات جماعة الحوثي محمد عبد الكريم الغماري.

والخميس الماضي، كشفت الجماعة مقتل الغماري، إثر غارات أمريكية إسرائيلية، استهدفت اليمن خلال "معركة إسناد" قطاع غزة على مدى عامين.

وأفاد مراسل الأناضول بتوافد حشود من العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى إلى "جامع الشعب" (الصالح سابق)، حيث أدوا صلاة الجنازة على جثامين الغماري واثنين من مرافقيه وابنه (13 عاما).

وتحرّك المشاركون، وبعضهم يرفع صور الغماري، برفقة سيارات تنقل الجثامين إلى مقبرة "روضة الشهداء" في ميدان السبعين، حيث وُريت الثرى عقب مراسم حضرها مئات من عناصر قوات الأمن ومسئولون في الجماعة.

ولم يذكر الحوثيون تفاصيل بشأن مقتل الغماري، الذي أُعلن خلال فترة هدوء من المواجهة مع إسرائيل، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة "حماس"، منذ 10 أكتوبر الجاري.

وفي 28 أغسطس الماضي، نفذت إسرائيل هجوما جويا على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.

وفي اليوم التالي، كشف الجيش الإسرائيلي عن محاولته في هذا الهجوم اغتيال رئيس أركان قوات جماعة الحوثي محمد الغماري، ووزير دفاعها محمد العاطفي.

وردا على حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، هاجمت "الحوثي" إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما استهدفت سفنا تابعة لتل أبيب أو متوجهة إليها، لا سيما في البحر الأحمر.

وقتلت إسرائيل، بدعم أمريكي، في غزة 68 ألفا و216 فلسطينيا، وجرحت 170 ألفا و361، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح المئات، كما دمرت 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.