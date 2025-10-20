الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 غارات على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة -العيشية - محلة المحمودية والجرمق - قضاء جزين في الجنوب.

وأشارت الوكالة إلى "تحليق للمسير الحربي الاسرائيلي في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية بكثافة وعلى علو منخفض جدا".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.