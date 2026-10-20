سيمنز تحذر من إلغاء وظائف المبتدئين مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

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حذرت شركة سيمنز الألمانية العملاقة للصناعات من إلغاء الوظائف المخصصة للمبتدئين مع تولي الذكاء الاصطناعي مهام روتينية بصورة متزايدة، مشيرة إلى أن الموظفين الشباب لا يزالون بحاجة إلى اكتساب خبرة عملية لتطوير المهارات الأساسية.

وقالت جوديث فيزه، رئيسة شؤون الموظفين والاستدامة في الشركة، إن حرمان الموظفين من فرص اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت قد يؤدي إلى فقدان قدرات مهمة يحتاجون إليها في مراحل لاحقة من حياتهم المهنية.

وضربت فيزه مثالا بمطوري البرمجيات، قائلة: "يمكن لمطورينا بصورة متزايدة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ووكلائه لكتابة أكواد بسيطة، بل وأكثر تعقيدا، بدلا من برمجتها بأنفسهم".

وأضافت أن المهمة الأساسية للموظفين تتمثل حينئذ في فحص الأكواد التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بصورة نقدية. وقالت: "السؤال المحوري دائما هو: ما الذي يتعين عليّ تنفيذه وفحصه ورؤيته بنفسي حتى أتجنب أن يضللني الذكاء الاصطناعي؟".

وأشارت إلى أنه يتعين على الشركات إتاحة الفرصة للموظفين الشباب لتنفيذ المهام بأنفسهم وتطوير المهارات اللازمة لتقييم الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وقالت فيزه إن سيمنز ستواصل توظيف الكفاءات الشابة والاستثمار فيها، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا مساعدة الموظفين على اكتساب المهارات بوتيرة أسرع.

وأضافت أن الموظفين ذوي الخبرة قد يتعلمون في نهاية المطاف من زملائهم الأصغر سنا الذين نشأوا على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت فيزه إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، مشيرة إلى أن سيمنز توظف نحو 30 ألف مهندس برمجيات.

وأضافت: "يمكن الاستفادة من الإنتاجية الإضافية إما لإنجاز العمل نفسه بعدد أقل من الموظفين، أو لإنجاز المزيد بالعدد نفسه من العاملين".

وأوضحت فيزه أن الذكاء الاصطناعي يساعد سيمنز على العمل بوتيرة أسرع واستكشاف أفكار جديدة وإطلاق مشروعات لم يكن من الممكن تنفيذها لولاه.