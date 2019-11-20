 سوندلاند: أنشطتي فى أوكرانيا بناء على«أوامر» من ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوندلاند: أنشطتي فى أوكرانيا بناء على«أوامر» من ترامب

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:53 م

قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند، اليوم الأربعاء، إن أنشطته في أوكرانيا كانت بناء على "أوامر" من دونالد ترامب عبر محاميه الخاص، مؤكدًا المزاعم بان الرئيس (ترامب) مارس ضغوطا على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.


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