تراجع مبيعات «كينج فيشر» البريطانية في الربع الثالث

أعلنت شركة تجارة التجزئة البريطانية كينج فيشر، اليوم الأربعاء، تراجع مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.2% سنويا إلى 3 مليارات جنيه إسترليني بعد حساب تأثير التغير في أسعار الصرف.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 3.7% بدون حساب المتغيرات الموسمية، وهو ما يشير إلى استمرار اضطراب أداء الشركة نتيجة مجموعة جديدة من التطبيقات وتراجع النشاط النرويجي واستمرار المشكلات التشغيلية في فرنسا وضعف حالة السوق في عدد من أسواقها الرئيسية.

وقال تيري جارنيه، الرئيس التنفيذي للسلسلة البريطانية، إن أداءها خلال الربع الثالث كان مخيبا للآمال، مضيفا: "نحن نعاني من التعقيد المؤسسي ونواجه أحوال سوق ضعيفة في أسواقنا الرئيسية خلال هذه الفترة".