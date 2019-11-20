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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع مؤسسية جاءت من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية والأفراد العرب.

وقابل عمليات البيع عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات من جانب المستثمرين الأفراد المصريين، مع استمرار تأثر السوق ببدء اكتتاب شركة (أرامكو) السعودية والتي سحبت جزء من سيولة أسواق المنطقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر1 مليار جنيه ليصل إلى 29ر715 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 78ر3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 2ر3 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 62ر0% ليصل إلى 38ر14224 نقطة، في حين أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) على ارتفاع نسبته 85ر0% ليسجل 36ر540 نقطة.

وسجل مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب قدرها 42ر0% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 33ر1427 نقطة.