السفير العُماني يؤكد حرصه خلال فترة عمله بالقاهرة على توثيق العلاقات العُمانية المصرية

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الدكتور على بن أحمد العيسائي

أكد الدكتور على بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية حرصه خلال فترة عمله بالقاهرة على توثيق العلاقات العُمانية المصرية، باعتبارها جسراً دافعاً لتفعيل العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في حفل تكريم ووداع للدكتور على بن أحمد العيسائي أقامته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر سفيراً للسلطنة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه عضواً بمجلس الدولة العُماني بعد صدور مرسوم سلطاني بذلك.

وأكد الدكتور العيسائي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عُمان - مؤخرا - ومباحثاته مع السلطان قابوس، عززت من العلاقات الأخوية بين البلدين بالإضافة إلى تنسيق المواقف المصرية والعُمانية بشأن قضايا المنطقة.

حضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية العُمانية في مصر وموظفو السفارة من المحليين المصرين، وتم خلالها تقديم بعض الهدايا التذكارية التي تحمل دلالات التقدير والاحترام المتبادل.