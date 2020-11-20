وزير المالية الألماني يدعو للتضامن العالمي في التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا

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دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس الدول الاقتصادية الرائدة في العالم إلى المشاركة في مبادرة توفير التطعيم بلقاح كوفاكس ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية بعد مشاورات أجريت بين وزراء مالية دول مجموعة العشرين الاقتصادية اليوم الجمعة "إن ألمانيا وأوروبا وعدتا بتقديم مساهمات مالية سخية لهذا الغرض".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مانحة للموارد المخصصة لهذا الشأن، مطالبا في الوقت ذاته بأن "من الضروري أن تشارك كل دول مجموعة العشرين في هذه الإسهامات".

وذكرت وزارة المالية الألمانية أنه حتى الآن تم توفير ما مجموعه حوالي 3ر4 مليار يورو لتطوير اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل عالميا.

وقال شولتس إن الأخبار الأخيرة حول لقاحات كورونا أعطت الأمل، مبينا أن التكاتف العالمي ضروري لضمان إتاحة الوصول العادل والمنصف للقاحات.

تتوقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصريح خلال ديسمبر المقبل أو "عند نهاية العام" باستخدام لقاح مضاد لكورونا في أوروبا.

كانت شركة بيونتيك ومقرها مدينة ماينتس الألمانية وشركة بفايزر الأمريكية العملاقة للصناعات الدوائية طلبتا منحهما تصريحا بصورة اضطرارية خلال نهاية الأسبوع الجاري باستخدام اللقاح في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركتان أن الطلبات المقدمة من أوروبا ومناطق أخرى يتم تحضيرها حاليا.

وقالت الشركتان اليوم الجمعة إنه في حالة الموافقة يمكن أن يتم التسليم خلال عدة ساعات.