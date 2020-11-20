أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 7ر11 مليون، في الساعة 0716 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.



وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 11ر1 مليون حالة، أي بزيادة 2ر1 % عن نفس التوقيت قبل يوم.



وشهدت ولاية نيو ميكسيكو زيادة بنسبة 2ر5 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت قبل 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي بالولاية إلى 74 ألفا و116 .



كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 227 وفاة.