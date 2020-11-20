بوتين يؤكد التزام روسيا بدعم سيادة لبنان ووحدته

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام بلاده الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته، وذلك في رسالة خطية وجهها إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

وتسلم الرئيس عون من السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس بوتين بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد بوتين في رسالته "التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه".

وأضاف: "تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل. وأنا مطمئن إلى أن مواصلة التعامل الثنائي البنّاء يتوافق بشكل كامل مع مصالح شعبينا ويعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وتابع بوتين: "يسرني أن أقدم لكم التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية- عيد الاستقلال".

وتمنى الرئيس الروسي للرئيس عون "الصحة والتوفيق، وللمواطنين السلامة والازدهار".

وبحث السفير روداكوف "مع الرئيس عون في العلاقات اللبنانية- الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة" بحسب البيان.